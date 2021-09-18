Енот Том может стать символом московского штаба по наблюдению на выборах

Бегавший по избирательному участку в Москве енот Том может стать символом Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

Один из избирателей в Москве выпустил енота по кличке Том в помещении участковой избирательной комиссии. Правоохранители пытались поймать животное на протяжении семи минут. Экзотический зверек может стать символом столичных наблюдений. Эту идею обсудят 18 сентября, рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

«Сегодня будем обсуждать предложение, чтобы сделать енота символом московского штаба [по наблюдению] на следующих выборах и дальше. Не было символа, а тут дивный символ», — передает слова Венедиктова ТАСС.

Выборы депутатов Госдумы проходят в России с 17 по 19 сентября. Жители Москвы, Севастополя, Нижегородской, Курской, Мурманской, Ярославской и Ростовской областей могут отдать голоса дистанционно. Электронная система гарантирует тайну и неизменность голосования. Итоги выборов станут известны 20 сентября.