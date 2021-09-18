Председателя партии Пенсионеров Буракова доставили в московскую больницу

Глава партии Пенсионеры России Владимир Бураков не проголосовал по месту жительства на московском избирательном участке районе Марьина Роща из-за госпитализации.

Представители объединения сообщили, что Бураков должен был принять участие в голосовании 18 сентября, но не смог присутствовать на мероприятии из-за состояния своего здоровья.

Центральная избирательная комиссия ранее приняла решение провести выборы в Госдуму 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные плебисциты. Жители Москвы и Севастополя, а также четырех областей смогут высказать свое мнение дистанционно.