Володин на избирательном участке призвал россиян ответственно подходить к выборам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин принял участие в выборах. Он пришел на избирательный участок в Пресненском районе Москвы.

Информацию сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента. Володин заявил, что россияне должны активно исполнять гражданский долг.

«Ответственно подходить к своему выбору», — подчеркнул спикер Госдумы.

Если граждане последуют этим советам, то власть в России будет работать более эффективно, добавил Володин.

Россияне с 17 по 19 сентября голосуют за депутатов Госдумы восьмого созыва. Парламентарии избираются на пять лет. Результаты выборов будут известны не ранее 20 сентября.