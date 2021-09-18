Володин на избирательном участке призвал россиян ответственно подходить к выборам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин принял участие в выборах. Он пришел на избирательный участок в Пресненском районе Москвы.
Информацию сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента. Володин заявил, что россияне должны активно исполнять гражданский долг.
«Ответственно подходить к своему выбору», — подчеркнул спикер Госдумы.
Если граждане последуют этим советам, то власть в России будет работать более эффективно, добавил Володин.
Россияне с 17 по 19 сентября голосуют за депутатов Госдумы восьмого созыва. Парламентарии избираются на пять лет. Результаты выборов будут известны не ранее 20 сентября.