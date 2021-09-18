Новосибирский облизбирком проверит информацию о принуждении к надомному голосованию

Избирательная комиссия в Новосибирской области проводит проверку сообщений в Telegram-каналах о принуждении пенсионерки к надомному голосованию на выборах в Госдуму.

Ранее в Сети появилось видео, где члены избирательной комиссии принуждают к голосованию на дому пожилую женщину, которая на него не записывалась. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Выборы в Государственную думу восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно как очно на избирательных участках по месту прописки, либо же дистанционно через систему онлайн-голосования.