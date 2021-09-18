Представитель «Единой России» назвал процент фейковых обращений в первый день голосования

Замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Сергей Перминов заявил, что в ситуационный центр поступило почти 99% обращений, из них свыше 45 тыс. оказались фейками.

Накануне была зафиксирована попытка создать огромное количество сообщений о якобы имевших место нарушениях, пишет ТАСС.

«В медиа и соцсетях появилось множество сообщений, однако абсолютное большинство из них не имеют отношения к нарушениям и вообще к реальности», - отметил представитель партии.

Также сообщается, что большая часть звонков и сообщений касалась процедурных вопросов и текущей ситуации на избирательных участках.

В России с 17 по 19 сентября выбирают депутатов Госдумы VIII созыва. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 по местному времени. Итоги голосования подведут 20 сентября.