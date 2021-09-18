Лидерство «Единой России» и борьба в Коми. Итоги первого дня выборов в России

В пятницу, 17 сентября, ровно в 20:00 в России официально завершился первый день выборов депутатов Госдумы VIII созыва, глав субъектов и депутатов региональных законодательных органов власти. «Политика Сегодня» подводит итоги старта главного политического события года.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка по всей стране по состоянию на вечер 17 сентября составила 16,85% (от общего числа зарегистрированных избирателей). Этот показатель не учитывает россиян, отдавших свой голос онлайн с помощью системы «Мобильный избиратель».

Напомним, голосование через интернет в этом году предусмотрено только для семи субъектов РФ: Ярославской, Нижегородской, Курской, Мурманской, Ростовской областей, а также Севастополя и Москвы. По показателям электронной явки лидирует столица — 58,1% москвичей проголосовали онлайн. В остальных шести субъектах общая явка составила 48%.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

К слову, активность в Сети проявили не только избиратели, но и желающие сорвать первый день голосования. Председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов ранее сообщал прессе, что за первые несколько часов система дистанционного электронного голосования подверглась нескольким DDOS-атакам. Злоумышленникам не удалось пробить виртуальную защиту, и сейчас система работает в штатном режиме.

Аналитические Telegram-каналы тем временем уже поделились с читателями первыми данными экзитполов. «Незыгарь», к примеру, дает следующие цифры: партия «Единая Россия» к концу первого дня голосования набрала чуть больше 48% голосов, коммунисты из КПРФ – 17%, ЛДПР – 8,7%.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Детище Сергея Миронова, Захара Прилепина и Геннадия Семигина – партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — поддерживают почти 8% избирателей. «Новые люди» по итогам первого дня успешно преодолели пятипроцентный барьер, набрав 5,2% голосов. Остальные партии набрали меньше трех с половиной процентов голосов.

Стоит отметить оживленную политическую борьбу в Республике Коми, где партия «Родина» включилась в борьбу за места в вместе с представителями «Коммунистов России». Соратников Алексея Журавлева на момент публикации материала поддержали 3% жителей региона.