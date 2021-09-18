Малькевич сообщил, что в первый день голосования было выявлено 7 тысяч фейков о выборах

Киберволонтеры Общественной палаты России выявили 7 тысяч фейковых сообщений в первый день выборов. Об этом рассказал член ОП Александр Малькевич.

Руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета при ОП по контролю за голосованием, выступая на субботнем брифинге, добавил, что ложные сообщения удалось опровергать сразу.

«За вчерашний день суммарно нами было идентифицировано почти 7 тысяч фейковых сообщений. За один день», — заявил Малькевич.

По его словам, к утру субботы удалось сбить накал. Это произошло благодаря видеонаблюдению и работе журналистов, которые купировали фейковые сообщения на взлете.

Выборы стартовали в России 17 сентября и продлятся до 19 сентября включительно. Трехдневное голосование было сделано, поскольку это самый оптимальный вариант проведения выборов в условиях пандемии коронавируса, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. В России выбирают депутатов в Государственную думу, в некоторых регионах проходит голосование за губернаторов и местных парламентариев.