Общественная палата заявила о достойном уровне подготовки к выборам

Председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев сообщил, что выборы подготовлены на высоком уровне.

Григорьев рассказал, что все возникающие на избирательных участках вопросы решаются незамедлительно. Он отметил, что в стране более 100 тысяч участков, поэтому идеально пройти все не может, однако голосование подготовлено на достойном уровне.

Выборы в Государственную думу проходя с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся также региональные и муниципальные выборы. Результаты голосования будут известны уже 20 сентября.