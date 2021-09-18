Глава ЦИК Памфилова приняла участие в выборах депутатов в Госдуму

Глава ЦИК Элла Памфилова в субботу, 18 сентября, проголосовала на парламентских выборах. Свой голос она отдала на избирательном участке в подмосковной Павловской Слободе.

Думские выборы начались 17 сентября и продлятся до 19 сентября включительно. В этом году власти приняли решение сделать голосование трехдневным, чтобы избежать очередей на избирательных участках и снизить риски распространения коронавирусной инфекции.

В выборах приняли участие уже многие общественные деятели и политики, среди которых и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Свой голос отдала и глава Центризбиркома Элла Памфилова. В субботу утром, 18 сентября, она проголосовала на избирательном участке в Истринском районе Подмосковья, сообщает РИА Новости.

Голосование проходит сразу на нескольких уровнях. Помимо парламентских выборов, жителям 39 субъектов федерации перестоит опередить новые составы региональных законодательных органов. В девяти регионах проходят выборы губернаторов. Итоги голосования будут подведены не раньше 20 сентября.