Процент голосующих в будний день на выборах в Госдуму значительно вырос в этом году

Сенатор Сергей Перминов заявил о значительном росте числа голосующих на выборах в Госдуму в будний день. По его словам, проголосовало уже почти 40% населения.

Перминов уточнил, что такая явка обусловлена возможностью проголосовать в течение трех дней. Также на рост активности избирателей повлияла и предвыборная кампания. Сенатор отметил, что самые высокие показатели в Дальневосточном федеральном округе зафиксированы на Чукотке, в Сибирском — в Республике Тыва, а на Урале в Ямало-Ненецком автономном округе.

Также по словам Перминова, число проголосовавших в первый день выборов значительно увеличилось по сравнению с 2016 годом. Отметил сенатор и удобство дистанционного голосования в Москве.

«Вопреки всем заявлениям оппонентов, интерес к выборам в столице крайне высокий. Мы полагаем, москвичи по достоинству оценили все преимущества и возможности, которое дает дистанционное голосование», — высказался Сергей Перминов.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно как на избирательном участке, так и дистанционно. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.