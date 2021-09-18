Более 17% избирателей в Дагестане проголосовали в первый день выборов

Явка избирателей в первый день голосования в Дагестане составила 17,5%. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.

Сообщается, что на всех участках обеспечена сохранность избирательной документации. Кроме того, ведется круглосуточное видеонаблюдение. Также соблюдаются меры санитарной защиты и проводится регулярная дезинфекция пунктов для голосования.

«В Дагестане в первый день голосования на избирательных участках проголосовали 17,5% избирателей, включенных в списки для голосования», — сказано в сообщении.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Результаты избирательного процесса будут известны не ранее 20 сентября. По итогам голосования будут сформированы составы Госдумы и некоторых муниципальных парламентов.