Публицист Вассерман рассказал об уязвимости систем США и Украины после DDоS-атак

Зарубежные DDоS-атаки на российскую электронную инфраструктуру стали частым явлением, заметил публицист Анатолий Вассерман.

В первый день парламентских выборов в РФ произошли DDоS-атаки на инфраструктуру дистанционного электронного голосования. Атаки производились с IP-адресов из США и Украины. Вассерман объяснил, что DDоS-атаки — это частое явление, а также рассказал, почему атаки исходили именно с американской и украинской сторон.

«Именно в этих двух странах хуже всего в мире организована защита обычных домашних компьютеров от всякой заразы», — сказал Анатолий Вассерман в комментарии Федеральному агентству новостей.

Сейчас специалистам гораздо проще бороться с DDоS-атаками, так как у этих «нападений» есть общие черты, которые можно отфильтровывать на ранних стадиях обработки и отразить, добавил публицист.

Выборы в России проходят с 17 по 19 сентября. Дистанционное электронное голосование доступно в семи субъектах страны: Москве, Севастополе, а также в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.