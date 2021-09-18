Ученые Центра технических исследований Финляндии вырастили кофе в биореакторе

Альтернативный способ получать кофе изобрели ученые VTT Центра технических исследований Финляндии. Они научились выращивать продукт в биореакторе.

Для производства кофе в лабораторных условиях авторы проекта культивировали клетки дерева, а затем поместили их в биореактор, заполненный питательной средой. Этот процесс довольно простой и легко масштабируемый, так как клетки растений растут свободно, нет необходимости прикреплять их к поверхности, как в случае с производством искусственного мяса.

На выходе исследователи получили биомассу, высушили ее и обжарили до темно-коричневого цвета. Ученые провели дегустацию полученного продукта и признали, что по вкусу и запаху он напоминает обычный кофе.

«Могут быть созданы клеточные культуры разных сортов кофе, а процесс обжарки можно изменить, чтобы производить кофе с совершенно разными характеристиками», — отмечает руководитель исследовательской группы Хайко Ришер.

Спрос на кофе неуклонно растет, поэтому ученые видят потенциальный коммерческий успех своей разработки. Цена на кофе растет. Например, в Сибири за последние десять лет цена за кружку выросла в 3,5 раза. В среднем порция кофе в России стоит около 70 рублей, пишет телеканал «360».