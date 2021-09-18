Автомобилисты поддержали идею главы Колымы Носова о запрете продажи алкоголя по выходным

Губернатор Магаданской области Сергей Носов на совещании по поводу аварийности на дорогах посетовал, что ситуация с нетрезвыми ДТП в регионе оставляет желать лучшего:

«Количество ДТП с участием пьяных водителей в Магаданской области в два с половиной раза выше, чем в среднем по России. Показатель убедительный. Надо сегодня что-то с этим делать».

Бороться с любителями ездить подшофе, по мнению Носова, можно несколькими способами. Помимо попыток воззвать к совести через регулярную трансляцию социальной рекламы (в кинотеатрах и баннерах вдоль автодорог), следует поступить радикально и вообще запретить продажу алкоголя в выходные дни.

В России достаточно примеров, когда пьяные водители становились виновниками ДТП со смертельным исходом. Вспомнить хотя бы историю актера Михаила Ефремова, по вине которого погиб человек.

В такой ситуации запрет на продажу алкоголя — правильная мера, которая никак не ущемляет права граждан, считает председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

«Обычно как происходит: собираются мужики выпить, не хватило и надо добавить. Добавляют и уже не контролируют себя. Такое часто бывает. Конечно, любители выпить могут впрок запастись и пить, пока здоровья хватит. Но при ограничении на продажу алкоголя за добавкой уже не побегут», — рассказал эксперт «Политике Сегодня».

Солдунов также посоветовал обратить внимание на успешный опыт европейских стран. Например, в Финляндии крепкие спиртные напитки можно купить только в специализированных магазинах, которые работают до 19:00 по будням, а в пятницу и субботу до 18:00. В воскресенье магазин закрыт. При этом в обычных продуктовых точках доступен только алкоголь с крепостью до 4,7 градуса.

Благодаря этим довольно простым и разумным ограничениям, в стране тысячи озер проблема с пьяными ДТП практически решена, подвел итог эксперт.