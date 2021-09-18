Москвичи 50 тысяч раз воспользовались возможностью переголосовать в онлайн-формате

Некоторые жители Москвы воспользовались возможностью изменить свое решение на выборах. Подобных случаев было 50 тысяч.

Функция переголосования доступна для тех, кто участвовал в выборах дистанционно. По словам главы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова, москвичи меняли свой выбор, заполняя партийные бюллетени.

«По бюллетеням одномандатников переголосований почти нет», — добавил Венедиктов.

Думские выборы проходят в России с 17 по 19 сентября. Дистанционное голосование доступно в семи регионах: Нижегородской, Ростовской, Курской, Мурманской, Ярославский областях, Севастополе и Москве.