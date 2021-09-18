Около 534 тысяч москвичей проголосовали в первый день выборов

Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов рассказал о явке избирателей в первый день голосования.

Около 534 тысяч москвичей явились в первый день выборов, отметил Венедиктов. По его словам, явка в столице составила 23,07%, включая голосование в дистанционном формате.

«Явка от всех избирателей Москвы - дистанционное электронное голосование плюс бумажные бюллетени - 23,07%. Это первый день по явке», — отметил руководитель штаба.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Электронное голосование доступно в Москве, а также еще в шести субъектах РФ — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.