Явка избирателей на онлайн-голосование в Ростовской области превысила 70%

Свыше 70% избирателей в Ростовской области, ранее подавших заявку на участие онлайн, сделали свой выбор, следует из данных избирательной комиссии региона.

Граждане ранее подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). За сутки участие в нем приняли более 215 тысяч избирателей региона, явка составила 70% от всех заявителей на удаленное голосование, следует из сообщения. Накануне в комиссии сообщили, что за первый день выборов в Госдуму в Ростовской области явка составила 12,7% без учета голосовавших дистанционно.

Выборы в ГД РФ восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они проходят в течение трех дней — 17-го, 18-го и 19 сентября. Вместе с выборами в нижнюю палату в единый день голосования планируются прямые выборы глав девяти субъектов и 39 региональных парламентов. Еще по трем регионам высших административных лиц будут выбирать депутаты законодательных собраний.