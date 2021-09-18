Во второй день парламентских выборов в Москве открылись все избирательные участки

Московские избирательные участки начали работу во второй день парламентских выборов в России. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в российской столице.

Всего в Москве работают более 3,6 тысяч участков, уточняется в сообщении.

«Все 3 638 участков в Москве открылись и готовы принять избирателей», — уточнил Оперативный штаб.

Парламентские выборы в России проходят с 17 по 19 сентября. За избирательным процессом следят около 250 тысяч наблюдателей. Электронное дистанционное голосование доступно в семи субъектах страны, в том числе и в Москве.