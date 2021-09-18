Мосгоризбирком аннулировал восемь урн для надомного голосования

Столичная избирательная комиссия приняла решение об аннулировании восьми переносных урн для надомного голосования. Об этом сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами.

По итогам первого дня голосования члены избирательной комиссии аннулировали результаты на восьми участковых избирательных комиссиях сообщает РИА Новости.

«Все восемь - переносные ящики, это надомное голосование. Ни одного случая аннулирования среди стационарных ящиков нет», - отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября, россияне также участвуют в региональных и муниципальных выборах. Дистанционное электронное голосование помимо Москвы организовано в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях.