Ялтинец в костюме коня проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Россиянин в костюме коня в пальто пришел на один из участков для голосования в Ялте. Многих удивил внешний вид мужчины.

С 17 по 19 сентября в России проходит голосование. Граждане выбирают депутатов Госдумы и представителей органов местной власти. В ряде регионов организовано онлайн голосование. В других горожанам нужно самостоятельно посетить участок и отдать свой голос.

В сетях появились фотографии и видео необычно одетого человека, пришедшего на участок в Ялте. Мужчина в коричневом пальто и с маской коня на голове произвел настоящий фурор. На видео можно рассмотреть, как многие, кто находился на участке, начали снимать его на мобильные телефоны.