В Пермском крае проголосовали почти 13% избирателей

Явка в Пермском крае в первый день выборов составила почти 13% от общей численности избирателей. Об этом сообщил региональный избирком.

В сообщении сказано, что в крае проголосовали более 250 тыс. избирателей. В Перми отдали голоса 9,9% граждан. Наибольшую активность проявили в Бардымском и Большесосновском муниципальных округах, а также в Чернушинском городском округе.

Выборы в Госдуму России проходят с 17 по 19 сентября. В Пермском крае открылось 1790 избирательных участков. Они будут работать в течение трех дней с 8:00 до 20:00. Гражданам предстоит избрать не только депутатов Госдумы, но и местных парламентариев некоторых субъектов.