Новые взрывы прогремели в Кабуле

Несколько человек получили повреждения во время двух взрывов, прогремевших в столице Афганистана.

Ряд СМИ сообщили о новом ЧП, случившемся на территории Кабула. По предварительным данным, первый взрыв произошел в районе Даште-Барчи, а после ситуация повторилась в области Ирфани Харрготи 13 района. В результате происшествия пострадали несколько местных жителей. Им скором времени окажут необходимую медицинскую помощь.

Похожий инцидент ранее произошел в конце августа у ворот аэропорта Кабула. Тогда также несколько человек получили травмы.

Представители запрещенного в РФ террористического движения «Талибан»1 ранее захватили власть в стране. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул территорию государства, сложив с себя свои полномочия.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации