Глава минобороны Норвегии призвал Россию к проведению «открытых и предсказуемых» учений

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен выступил с требованием в отношении России. Об этом сообщает издание NRK.

По его словам, РФ обязана проводить военные учения «Запад-2021» открыто и предсказуемо, согласно обязательствам Венского документа.

«Мы призываем Россию быть открытой в том, что касается ее учений, и соблюдать обязательства о прозрачности в соответствии с Венским документом», — заявил Бакке-Йенсен.

Ранее представители западных стран уже выступали с похожими требованиями к проведению маневров «Запад-2021», которые проходили с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти — в Белоруссии. Всего для проведения учений было задействовано до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники.

В то же время в Минобороны РФ отметили, что количество военнослужащих, одновременно действующих на полигонах в рамках учений, не превысило отметку, допустимую в рамках Венского документа 2011 года, которая составляет 6 тысяч 400 военнослужащих.