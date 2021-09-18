Дипломат Корчунов указал на заинтересованность России и США в развитии Арктики

Российская и американская стороны имеют определенные разногласия по вопросам военно-политической обстановки в Арктике.

Рано или поздно эти темы станут предметом диалога между РФ и Соединенными Штатами. Об этом журналистам РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД России, глава комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов.

Несмотря на расхождение мнений, Москва и Вашингтон заинтересованы в развитии этого региона, указал дипломат. Также в американском посольстве в России отметили, что страны сотрудничают по вопросам, которые представляют взаимный интерес. Заявление было сделано по случаю 25-летия Арктического совета.