Командование армии КНР объявило о проведении маневров в режиме реального боя

Народно-освободительная армия Китайской Народной Республики проводит учения в режиме реального боя. Об этом сообщил официальный представитель восточного командования Ши И.

Причиной такому решению послужил проход боевого ракетного эскадренного миноносца, входящего в состав ВМС Соединенных Штатов. Корабль прошел по Тайваньскому проливу. Это, по мнению Правительства Китая, создает угрозу региональной безопасности. Маневры китайских военных прошли как в море, так и в воздухе.

Учения состоялись при участии боевых кораблей, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и бомбардировщиков. Местом действия военных маневров китайской армии стал Тайваньский пролив. Такие испытания «носят регулярный характер и направлены на обеспечение безопасности».