Губернатор Томской области Жвачкин призвал земляков участвовать в голосовании

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин проголосовал на выборах. Для этого он посетил избирательный участок, расположенный в гимназии №6 областной столицы.

Избирательная кампания в Томской области «на 99 процентов прошла честно и без скандалов», отметил Жвачкин. Он обратился к жителям региона, призвав их активно голосовать на выборах.

В минувшую пятницу в России стартовали выборы разных уровней, которые продлятся до 19 сентября включительно. Россиянам предстоит избрать депутатов Госдумы VIII созыва, глав нескольких субъектов и региональных парламентов. Отдать свой голос за понравившегося кандидата или партию можно на одном из избирательных участков или в режиме онлайн.