Губернатор Новосибирской области Травников пришел на выборы 18 сентября

Второй день голосования проходит в Новосибирской области. Вместе с гражданами на избирательный участок №2001 пришел губернатор Андрей Травников.

Рекордное количество наблюдателей собралось на избирательных участках в Новосибирской области. Губернатор Травников подчеркнул увеличение числа видеокамер для слежения за ходом голосования.

«С прошлого года отрабатывается такой удобный, по моему мнению, избирательный формат – трехдневное голосование. Особенно осенью, погода хорошая... Ожидаем, что и сегодня, и завтра активность наших избирателей будет высокая», — отметил Андрей Травников.

По словам губернатора, кампания проходит без серьезных нарушений и ажиотажа. Он выразил уверенность, что в оставшиеся дни выборов все пройдет на высоком уровне. На участках организовано видеонаблюдение, которое позволяет убедиться в прозрачности голосования.

Основной день голосования назначен на 19 сентября в России. Граждане могут лично посетить избирательные участки или исполнить гражданский долг в режиме онлайн. Прием жителей завершится в 20:00 по местному времени.