Более 600 тысяч человек проголосовали в Кемеровской области

Около 656 тысяч жителей Кемеровской области пришли на избирательные участки и отдали свой голос за кандидатов на выборах в Госдуму. Об этом сообщил региональный избирком.

Общая явка по итогам первого дня выборов составляет 33,74 процента. Всего в регионе проходят 19 избирательных кампаний.

Кроме выборов депутатов в Государственную думу Российской Федерации, жители области голосуют за кандидатов в советы народных депутатов Кемерово и Новокузнецка. Дополнительный этап выборов в совет области состоится в 22-м округе в Мысках.

Голосование проходит с 17 по 19 сентября. Россияне выбирают депутатов Госдумы и глав регионов, а также местных законодательных собраний и глав муниципалитетов.