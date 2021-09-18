Ветеран в возрасте 93 лет отдал свой голос на избирательном участке в Чите

Председатель совета ветеранов Забайкальского края Иван Иванович Печенин проголосовал на избирательном участке в Чите.

Ветеран подчеркнул важность ответственного отношения к выборам. Его также порадовало, что на избирательном участке было много молодых людей. По словам 93-летнего председателя, молодежь сегодня ведет себя правильно, передает пресс-служба правительства региона.

«Часто слышу от стариков, что молодежь нынче пошла другая! Но я с ними не согласен. Молодежь сегодня именно такая, какая надо! Посмотрите на них — они ведут себя правильно, готовы высказывать свое мнение, делать правильный выбор и защищать нашу Родину так, как делали это мы!» — сообщил Иван Печенин.

В России начался второй день выборов депутатов в Госдуму VIII созыва, которые проходят с 17 по 19 сентября. Избирательные участки принимают граждан с 8:00 до 20:00 по местному времени, в некоторых регионах страны работает онлайн-голосование. Результаты будут подсчитаны к 20 сентября.