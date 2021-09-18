Tygodnik Powszechny: Украина перестала быть привлекательным местом для жизни

Украинцы активно покидают родную страну, так как она перестала отвечать их запросам. Об этом заявили журналисты польского издания Tygodnik Powszechny.

Они отметили, что в долгосрочной перспективе Украина не может оставаться современной и привлекательной для жизни, а ее власть эффективной. Многие граждане разочаровались в идее «Независимой Украины». За последние 30 лет показатели миграции трудоспособного населения бьют все рекорды. Демографическая ловушка для Киева захлопывается, уверены в Tygodnik Powszechny.

Сколько именно украинцев уехали из страны в поисках лучшей жизни не известно. Это связано с тем, что перепись населения в последний раз проводилась 20 лет назад. В 2001 году на Украине проживали 48,24 миллиона человек. Украинцы перебираются в Россию, Европу и США. Еще одной причиной этого является самый высокий уровень безработицы за всю историю — 10,5 процента.