Голосование на территории Хабаровского края проходит в штатном режиме

Голосование в Хабаровском крае проходит без серьезных нарушений. За первый день выборов, отдали свой голос более 112 тыс. человек. Явка составила 11,6% от региональных избирателей.

Всего на территории Хабаровского края функционируют 775 избирательных участков. По словам председателя избирательной комиссии региона Дениса Кузьменко, большая часть граждан отдает предпочтение традиционному методу голосования на участках, приняли участие в мероприятии онлайн 1 процент избирателей.

«Если говорить конкретно по районам, то около 32% явка в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах, активно голосуют жители Комсомольского и района имени Полины Осипенко – свыше 20% избирателей», — заявил Кузьменко.

Помимо этого, была обеспечена полная сохранность избирательной документации в ночное время. По словам наблюдателей, все сейф-пакеты в порядке, сообщает портал «Новости Хабаровска».

Выборы в России проходят с 17 по 19 сентября. Избирательные участки принимают граждан с 8:00 до 20:00 по местному времени. Итоги голосования объявят 20 сентября.