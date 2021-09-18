Захарова с иронией ответила на признание США в ошибочном авиаударе по афганцам

Американцы устроили «день правды», признавшись в ошибочном авиаударе по мирным афганцам и признав невероятную мощь ВС РФ. Такое заявление сделала офпред МИД России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на недавнее заявление главы Центрального командования ВС США, генерала Кеннета Маккензи. Военнослужащий, ссылаясь на расследование Пентагона, заявил, что авиаудар американского беспилотника по Кабулу, в результате которого погибли десять гражданских, в том числе – семеро детей, был ошибочным.

«У партнеров сегодня день правды. Даешь неделю», — сыронизировала официальный представитель МИД РФ на своей странице в соцсети.

Ранее зампред Комитета начальников штабов ВС США, генерал Джон Хайтен заявил, что российская армия обладает невероятной мощью. Он также подчеркнул, что страна смогла добиться такого результата за довольно короткий период.