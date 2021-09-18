O Antagonista: мужчина бросил бомбу в консульство КНР в Рио-де-Жанейро

Мужчина забросил взрывное устройство в Генеральное консульство КНР в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Сообщается, что нападение произошло вечером четверга в районе Ботафогу. Камеры видеонаблюдения, расположенные на территории дипломатического представительства, зафиксировали инцидент. На них видно, как мужчина, одетый в темную одежду, достал из своей сумки некий предмет, запустил его в направлении здания и убежал с места происшествия.