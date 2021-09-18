O Antagonista: мужчина бросил бомбу в консульство КНР в Рио-де-Жанейро

Мужчина забросил взрывное устройство в Генеральное консульство КНР в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
Сообщается, что нападение произошло вечером четверга в районе Ботафогу. Камеры видеонаблюдения, расположенные на территории дипломатического представительства, зафиксировали инцидент. На них видно, как мужчина, одетый в темную одежду, достал из своей сумки некий предмет, запустил его в направлении здания и убежал с места происшествия.
Сообщается, что никто не пострадал. На место инцидента приехали саперы, ими были собраны осколки взрывного устройства для проведения экспертизы. Также пострадали ворота консульства. На данный момент правоохранители проводят поиски преступника. Об этом в пятницу сообщило издание O Antagonista.