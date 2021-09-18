«Еще одна ошибка»: Пушков раскритиковал силовые методы США в Афганистане

Сенатор Совфеда Алексей Пушков раскритиковал силовые методы США после заявления Пентагона об ошибочности бомбардировки Кабула, в результате которой погибли мирные жители.

Парламентарий также обеспокоен тем, что принимаемые Соединенными Штатами решения, касающиеся стратегических и оперативных действий, могут привести к серьезным последствиям из-за высокого уровня вооружения американской армии. Пушков припомнил Вашингтону прошлый опыт «ошибок» на ближнем и среднем востоке — Ираке и Афганистане.

«Еще одна ошибка [...]. Учитывая высокий уровень вооруженности США и их страсть к применению силы, это крайне опасно», – пишет Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ироничном ключе высказалась о признании Пентагоном ошибочности авиаудара по аэропорту Кабула. Дипломат отметила, что подобные правдивые заявления от США несвойственны для Запада.