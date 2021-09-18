Иностранные наблюдатели восхитились общественной активностью на выборах в России

Начался второй день голосования за депутатов Госдумы VIII созыва в России. Иностранные наблюдатели восхитились организованностью процесса и активностью граждан.

Грандиозный масштаб мероприятия отметил итальянский секретарь регионального отделения партии «Лига Севера» Раффаэль Карфи. По его словам, процесс голосования в России настолько профессионален и продуман, что другие страны могли бы почерпнуть для себя некоторые моменты, говорится в сообщении Общественной палаты РФ в соцсетях.

«Все, что мы сегодня видели во время выборного процесса, позволит совершить некий культурный обмен между нашими странами», — сообщил Карфи, подчеркнув также большую активность российских избирателей.

Высказал свое мнение и Доменико Ночерино, являющийся основателем издания «Opinio Juris – Law and Politics Review». Он отметил, что российские власти заинтересованы в привлечении молодого поколения в избирательному процессу, и введенная возможность голосования онлайн показывает, что они на правильном пути.

Миссия наблюдателей заключается в отображении максимально достоверной информации. Ночерино подчеркнул свое удивление от различий в информации, которую публикуют СМИ, и тем, что происходит в реальности. Граждане России обеспечены всем для спокойного и комфортного голосования, заключил он.

Выборы проходят в течение трех дней, заключительным днем станет 19 сентября.