Проживающие в Турции россияне проголосовали на выборах депутатов Госдумы

Граждане России, проживающие на территории Турции, приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы. Такую информацию привел российский МИД.

Министерство в своем Telegram-канале сообщило, что россияне пришли проявить свою гражданскую позицию в турецких городах Аланья, Измир, Кемер, Мармарис и Силифке провинции Мерсин, а также в Бурсе. На избирательных участках прошло досрочное голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ VIII созыва, куда пришли многие соотечественники.

Пост подкрепили тремя фотографиями россиян, которые стали участниками голосования. В сообщение также добавили хэштеги #Выборы #Выборы2021 #ЕДГ2021 #КаждыйГолосВажен и #УмноеГолосование по-настоящему.

Тем временем российская студентка впервые приняла участие в выборах депутатов Госдумы на территории Катара. В честь этого прошла торжественная церемония прямо на избирательном участке.

Выборы в России проходят с 17 по 19 сентября, избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 по московскому времени.