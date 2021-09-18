Дуров объяснил блокировку бота «Умного голосования»

Работу связанных с предвыборной агитацией ботов в Telegram ограничат. Об этом заявил основатель мессенджера и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров.

Ограничение работы бота подтверждено официально. Администрация Telegram приняла соответствующее решение в связи с действием закона, который регламентирует агитационный процесс в ходе выборов.

«Мы считаем эту практику легитимной и призываем пользователей Telegram уважать ее — с полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией», — пояснил Дуров.

Google Play и App Store недавно заблокировали приложение «Навальный» со встроенным проектом «Умное голосование». Американская компания Apple пояснила, что соответствующие действия связаны с исполнением российского законодательства. В Кремле поддержали данное решение, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.