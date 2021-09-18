Лукашенко определил основу народного единства Белоруссии

Традиция народовластия является основой народного единства Белоруссии. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на форуме «Символ единства».

Именно жители государства определяют политический и исторический статус своей страны. Лукашенко указал на волеизъявления граждан на референдумах и всебелорусских собраниях, сообщила пресс-служба президента. Именно так появился новый для Минска праздник — День народного единства.

«Потому что для нас он давно является символом белорусской государственности и заветом будущим поколениям. Заветом беречь суверенитет страны, национальное единство и мир на родной земле», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что белорусы не решались отмечать День народного единства из-за своей «стыдливости». Однако этот праздник позволяет сохранить и страну, и ее народ.