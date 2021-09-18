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Лукашенко определил основу народного единства Белоруссии

Лукашенко определил основу народного единства Белоруссии

Традиция народовластия является основой народного единства Белоруссии. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на форуме «Символ единства».

Именно жители государства определяют политический и исторический статус своей страны. Лукашенко указал на волеизъявления граждан на референдумах и всебелорусских собраниях, сообщила пресс-служба президента. Именно так появился новый для Минска праздник — День народного единства.

«Потому что для нас он давно является символом белорусской государственности и заветом будущим поколениям. Заветом беречь суверенитет страны, национальное единство и мир на родной земле», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что белорусы не решались отмечать День народного единства из-за своей «стыдливости». Однако этот праздник позволяет сохранить и страну, и ее народ.