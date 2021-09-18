Глава избиркома Крыма заверил, что истерия Киева не повлияет на ход голосования

Киев никак не повлияет на проведение выборов в Крыму, заявил глава избиркома республики Михаил Малышев. Он подчеркнул, что жители полуострова привыкли к политике Украины.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил ввести санкции в отношении организаторов выборов в Госдуму в Крыму. Малышев прокомментировал действия Киева.

«Это не первые и, думаю, не последние санкции, которые придумывает СНБО, — заявил Малышев РИА Новости. — Я очень спокойно отношусь ко всем этим санкциям. Нужно очень спокойно и без каких-либо дополнительных эмоций относиться к этой истерии».

Голосование проходит в российских регионах с 17 по 19 сентября. Второй день выборов начался на Камчатке и Чукотке, избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени.