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Глава избиркома Крыма заверил, что истерия Киева не повлияет на ход голосования

Глава избиркома Крыма заверил, что истерия Киева не повлияет на ход голосования

Киев никак не повлияет на проведение выборов в Крыму, заявил глава избиркома республики Михаил Малышев. Он подчеркнул, что жители полуострова привыкли к политике Украины.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил ввести санкции в отношении организаторов выборов в Госдуму в Крыму. Малышев прокомментировал действия Киева.

«Это не первые и, думаю, не последние санкции, которые придумывает СНБО, — заявил Малышев РИА Новости. — Я очень спокойно отношусь ко всем этим санкциям. Нужно очень спокойно и без каких-либо дополнительных эмоций относиться к этой истерии».

Голосование проходит в российских регионах с 17 по 19 сентября. Второй день выборов начался на Камчатке и Чукотке, избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени.