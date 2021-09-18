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Избирательные участки России готовы ко второму дню голосования

Избирательные участки России готовы ко второму дню голосования

Избирательные участки России переходят ко второму дню голосования на выборах депутатов Государственной думы.

Участки открываются в 8:00 по местному времени, на данный момент уже принимают избирателей Камчатский край и Чукотский автономный округ. В единый день голосования назначено свыше 4,4 тысячи кампаний разного уровня во всех российских регионах. Граждане выбирают городских и муниципальных депутатов, при этом в 46 субъектах страны проходят также и региональные выборы.

Голосование проходит с 17 по 19 сентября, последний день является основным. Участки принимают граждан вплоть до 20:00. Итоги выборов будут озвучены к 20 сентября.

Итоги первого дня голосования показали общую явку в 16,85 процента, в эту статистику вошли только граждане, посетившие избирательные участки. Результаты онлайн-голосования подсчитываются отдельно.