Избирательные участки России готовы ко второму дню голосования

Избирательные участки России переходят ко второму дню голосования на выборах депутатов Государственной думы.

Участки открываются в 8:00 по местному времени, на данный момент уже принимают избирателей Камчатский край и Чукотский автономный округ. В единый день голосования назначено свыше 4,4 тысячи кампаний разного уровня во всех российских регионах. Граждане выбирают городских и муниципальных депутатов, при этом в 46 субъектах страны проходят также и региональные выборы.

Голосование проходит с 17 по 19 сентября, последний день является основным. Участки принимают граждан вплоть до 20:00. Итоги выборов будут озвучены к 20 сентября.

Итоги первого дня голосования показали общую явку в 16,85 процента, в эту статистику вошли только граждане, посетившие избирательные участки. Результаты онлайн-голосования подсчитываются отдельно.