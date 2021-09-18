Явка на выборах в Башкирии к 20:00 выросла до 25,07%

Показатель явки на выборах в Государственную думу, зафиксированный в Башкирии, в пятницу к 20:00 по местному времени вырос до 25,07%.

По данным системы ГАС «Выборы», участие в голосовании приняло более 750 тыс. человек. Таким образом, явка к 20:00 составила 25,07%, что почти в два раза выше показателя посещаемости, установленного к 15:00.

Выборы депутатов Госдумы проходят в Башкирии и других регионах России в период с 17 по 19 сентября. Наряду с этим в республике проводятся выборы в городской совет Уфы, дополнительные выборы в Госсобрание республики, а также выборы в органы власти муниципалитетов региона.