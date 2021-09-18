Сатановский: Нуланд — враг, с которым России не о чем говорить

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которая, как стало известно, готовится приехать в Москву, является врагом России – опасным и непримиримым.

Об этом в своем Telegram-канале пишет российский политолог Евгений Сатановский, который напоминает, что со времен президентства Барака Обамы Виктория Нуланд является одним из главных врагов РФ, а об успешности ее деятельности можно судить по Украине.

«Результаты заметны: все, что только можно было потерять, мы на Украине потеряли; на Донбассе, ввязавшись в идиотскую дискуссию с европейцами и американцами, завязли и люди там гибнут и будут гибнуть; санкции против России дошли до маразматических масштабов; Минский процесс Киев умножил на ноль, равно как и Нормандский формат», — напоминает Сатановский.

При этом он подчеркивает, что Виктории Нуланд въезд в Россию был запрещен, но сейчас ей хотят «в разовом порядке» этот запрет на время отменить.

Таким образом, отмечает политолог, получается, что Россия ничему не учится даже на собственных ошибках. И раз она сама так несерьезно относится к своим же запретам, кто же будет воспринимать их всерьез? Ведь все – от Турции до Украины и Америки – видят Россию «в гробу в белых тапочка», и ведут себя с ней соответствующим образом. А сама Россия при этом считает, что она на дипломатическом поприще ведет себя «молодцом».

instagram.com / @evgeniisatanovskii

Но сколько бы официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не называла такую стратегию мудрой и гибкой, Россия своими действиями доказывает всему миру, что ее проще простого «развести как лоха».

«Нуланд – враг, — подчеркивает Сатановский. — Опасный и непримиримый. Мы как ей во всем проигрывали, так и будем проигрывать. Тут без вопросов. Хотели бы американцы чего-то конструктивного, давно другого бы дипломата на это направление поставили. О чем с ней говорить?».

Но Россия хочет налаживать контакты и вести хоть какие-то разговоры, хотя она совсем не умеет торговаться. В результате от нее на карте уже осталось лишь полстраны, а если не станет и второй половины, с Москвой уже никто не станет разговаривать, предостерегает эксперт.