Депутат Рады: украинцы больше не могут оплачивать газ и массово переходят на дрова

Почти половина жителей сельских районов Украины, понимая, что грядущей зимой они будут не в состоянии платить за газ по нынешним ценам, просто отключаются от голубого топлива, рассчитывая перезимовать, отапливаясь дровами.

Об этом в беседе с киевским интернет-изданием «Апостроф» рассказал бывший министр ЖКХ, народный депутат Украины Алексей Кучеренко, по словам которого, премьер-министр страны Денис Шмыгаль, обещавший украинцам остановить рост цен на газ, слова своего не сдержал и предстоящей зимой сельским жителям придется выложить за газовое отопление по 4 000 гривен в месяц.

«Я напоминаю, в январе, когда был газовый кризис, когда начали перекрывать улицы, господин Витренко (глава "Нафтогаза") и господин Шмыгаль гарантировали цену 6,99 гривен. То есть уже как минимум на гривну выросла цена газа. И еще к этой цене в каждом городе добавляется плата за так называемое распределение», – сообщил депутат Верховной рады.

Таким образом, по его словам, жителям Украины в разных регионах придется платить за газ от 9,5 до 10 гривен за кубометр газа, и многим из них это окажется не по карману, особенно жителям сельской местности.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Украинцам, живущим в городах, которые платят за центральное отопление, тоже предстоят непростые времена, отметил Кучеренко, но сельским жителям придется еще тяжелее.

«Дом в деревне в среднем потребляет 300–400 кубов в месяц, даже если сэкономить. Умножаем 9,5–10 гривен на 300–400 кубов и получаем 3000–4000 гривен за отопление. И теперь посчитайте три-четыре пиковых месяца отопительного сезона, когда придется платить», — подчеркнул депутат.

В результате половина жителей сельских регионов Украины просто отключила себе газ. Например, в селе Лубны на дрова перешли 40% жителей, заключил Кучеренко.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Напомним, ранее Алексей Кучеренко заявил, что в случае запуска прямого газопровода между Россией и Германией, Украина предстоящей зимой может столкнутся с физической нехваткой газа, а это в свою очередь приведет к очередному и достаточно резкому подорожанию топлива и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.