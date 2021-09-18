Юсин: Киев перехитрил сам себя и теперь вынужден покупать газ по заоблачным ценам

Цены на газ, которые в последние дни побили исторические рекорды в Европе, близки к 1000 долларов за 1000 кубометров, заставляют украинских официальных лиц делать все более нервные заявления.

Об этом пишет обозреватель «Коммерсанта» Максим Юсин, комментируя ситуацию в материале для RT.

В ответ на недавние истерические и панические выступления украинских политиков даже обычно невозмутимый министр иностранных дел России Сергей Лавров позволил себе не совсем дипломатичное замечание:

«Наши украинские друзья пытаются довести эту тему до уровня истерии. Они привыкли клянчатся у Запада », - цитирует слова Сергея Лаврова Юсин.

Но, как отмечает обозреватель, ажиотаж украинцев на фоне стремительного роста цен на газ вполне объясним, ведь ни для кого в Европе этот рост цен на топливо не стал таким болезненным, как для Киева.

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«Потому что Киев перехитрил сам себя», - объясняет Юсин. - Он отказался от всех контрактов на закупку российского газа, о которых власти в свое время бодро доложили "патриотической" общественности. Но на самом деле газ из "страны-агрессора", идущий в Европу через Украину, Киев, естественно, продолжает потреблять. По документам он теперь выдает себя за европейца, якобы из Словакии. И это покупается по биржевым ценам».

И эта схема работала безупречно до тех пор, пока цены на газ оставались более или менее низкими - все заинтересованные стороны получали прибыль от этой схемы, даже если они делились деньгами за фиктивную транспортировку российского газа из Европы обратно в Украину.

Но «час расплаты» настал, когда цены на голубое топливо начали бить исторические рекорды. Оказалось, что дальновидные европейцы, заключившие долгосрочные контракты с «Газпромом», выиграли от этого роста цен.

Например, по такому долгосрочному контракту Германия продолжает получать 220 долларов за тысячу кубометров газа.

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Но Украина, которая отказалась от долгосрочных контрактов с Россией в пользу спотовых рынков газа, теперь вынуждена платить за топливо по завышенным рыночным ценам.

«Более того, складывается совершенно абсурдная ситуация. Даже газ, добываемый внутри страны и используемый для ЖКХ, рассчитывается как обменный газ плюс транспортировка в Украину », - подчеркивает Юсин.

И в этой ситуации украинской власти приходится выбирать - переложить дополнительную нагрузку на население, которая грозит социальным взрывом, или покрыть разницу за счет государственных средств, создав дыру в бюджете.