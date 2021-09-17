Париж отзывает послов из США и Австралии для проведения консультаций

Франция возвращается своих послов из Соединенных Штатов и Австралии в Париж для проведения консультаций. Об этом сообщил глава МИД Жан-Ив Ле Дриан.

Поводом для отзыва дипломатов стали заявления о создании партнерства по безопасности с Великобританией, а Канберра разорвала контракт с Парижем на поставку подлодок. Президент Франции Эммануэль Макрон указал на необходимость возвращения послов.

«По указанию президента республики Эммануэля Макрона я распорядился о немедленном отзыве в Париж для консультаций наших послов из США и Австралии. Это решение связано с исключительной серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США», — цитирует слова Ле Дриана пресс-служба МИД Франции.

Австралия отказалась от контракта на поставку подводных лодок океанского класса и решила вступить в новое партнерство с США по строительству субмарин с ядерными силовыми установками. Такое поведение между союзниками министр Ле Дриан счел неприемлемым.