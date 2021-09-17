Явка на избирательных участках Татарстана составила более 32%

Процент явки на избирательных участках Татарстана в первый день голосования за депутатов Государственной думы VIII созыва составил 32,1.

Такой информацией поделился председатель Центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев. Он также отметил, что процесс голосования проходит в штатном режиме, сообщений о нарушениях не поступало.

«Сейчас ввели новые данные из ГАС «Выборы» на этот момент времени. Проголосовало 32,1% избирателей Татарстана, вне помещений проголосовали 5,47% избирателей», — сообщил Кондратьев РИА Новости.

Как уточнил глава ЦИК Татарстана, на выборах присутствовали 15 тысяч наблюдателей. Жители республики, помимо депутатов Госдумы, выбирали состав Госсовета и депутатов представительных органов муниципальных образований.

Голосование в России проходит с 17 по 19 сентября включительно. Двери избирательных участков открыты для граждан с 8:00 до 20:00 включительно. Итоги выборов огласят 20 сентября.