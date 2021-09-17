Генерал армии США Хайтен: Россия имеет невероятно мощные вооруженные силы

Россия имеет «невероятную сильную армию», которая очень сильно преобразилась за последние два десятка лет. Такое заявление сделал американский генерал Джон Хайтен.

Соответствующие слова заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США произнес в ходе мероприятия, проходящего под крылом Атлантического совета (организация, признанная нежелательной в России). По его словам, Москва, имея в арсенале модернизированное ядерное оружие, космические и кибервозможности, стала серьезным вызовом для Вашингтона.

«У России невероятная сильная армия, важно понимать, как сильно они изменили ее в последние 20 лет», — признал Хайтен.

Американский генерал также подчеркнул, что за всю историю США в качестве ядерной державы им никогда не приходилось сталкиваться с двумя ядерными противниками, в лице которых выступают Россия и Китай. По словам Хайтена, необходимо иметь стратегический диалог с Москвой и Пекином ради мировой стабильности.