Пентагон: авиаудар по жилому дому в Кабуле был ошибкой

Американские военные ошиблись при определении цели для атаки беспилотника в Кабуле 29 августа. К соответствующему решению пришли сотрудники Пентагона после расследования.

Удар по жилому дому и припаркованному рядом автомобилю унес жизни десяти мирных жителей столицы Афганистана, в том числе семи дети. Военное ведомство пришло к выводу, что во время атаки не были уничтожены лица, связанные с группировкой «Исламское государство1 в Хорасане» (ответвление запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ1).

«Наше расследование привело к выводу, что удар был трагической ошибкой», — объявил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи на регулярном брифинге.

Он от лица всех Соединенных Штатов Америки принес извинения родным и друзьям погибших. Пентагон рассматривает возможность компенсационных выплат близким убитых людей.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации