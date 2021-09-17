МИД России: за границей на избирательные участки приходят целыми семьями

Российские граждане, которые проживают за границей, приходят на избирательные участки для голосования в думских выборах целыми семьями. Об этом рассказали в МИД России.

Расположенные в загранучреждениях участки для голосования принимают россиян, многие приходят всей семьей.

"Сегодня в России и в российских загранучреждениях за рубежом началось голосование на выборах в Государственную думу", — сообщается на странице министерства иностранных дел России в Twitter.

К посту были прикреплены несколько фотографий голосующих.

Выборы проходят в течение трех дней: с 17 по 19 сентября. Избирательные участки открыты с 8 до 20 часов по местному времени.