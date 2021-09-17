Около 13% жителей Нижегородской области проголосовали в первый день выборов

Явка на избирательных участках в Нижегородской области в первый день выборов составила порядка 13%, заявила председатель регионального избиркома Маргарита Красилевская.

Соответствующая информация приводится к 21:00 по местному времени после обработки данных примерно с 80% избирательных участков. Большинство в первый день выборов воспользовались электронным голосованием — свыше 57% от общего количества избирателей Нижегородской области.

По словам Красилевской, в первый день выборов избирательная комиссия получила 41 обращение от граждан. Большая часть из них касалась реализации активного избирательного права.

Выборы в России проходят 17,18 и 19 сентября, избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 по местному времени. По результатам голосования будут избраны депутаты Госдумы VIII созыва, губернаторы девяти субъектов и главы 39 региональных парламентов. В эти же дни проходят муниципальные выборы.